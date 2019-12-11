美墨加簽署新北美貿易協定 尚需3國國會批准

（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）美國、墨西哥和加拿大高階官員今天在墨西哥首都墨西哥市簽署修訂版「美墨加貿易協定」（USMCA），以取代有25年歷史、1994年正式生效的北美自由貿易協定（NAFTA）。

參與中午簽署儀式的有墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）、 加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、 美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）。

USMCA須經美加墨3國國會批准，才能生效。

USMCA一年多前簽署，但是美國民主黨控制聯邦眾議院，民主黨要求大幅修訂勞工和環保規定的執行，才肯將此案付諸表決，不願讓共和黨籍總統川普坐享政治勝利成果。

民主黨、川普政府和墨西哥過去一週密集協商，在保障勞工權，降低低工資優勢的衝擊上取得更嚴格的規定。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天在記者會表示，「新版比政府原先提出的版本好的太多了」，並表示眾院現在準備表決這項協定。

共和黨和民主黨議員均表示，修訂原版USMCA受到廣泛支持。

USMCA涵蓋北美洲每年1.2兆美元貿易額。支持陣營表示，新協定關係著美國1200萬個工作機會，以及1/3的美國農產品出口。

不過聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，參院今年不會審議USMCA。這意味這項協定今年無法在美國國會過關。

麥康奈表示，參院可能在川普彈劾審判後才會審理此案。他說：「我認為這項協定沒有我原先希望的那麼好。」

眾院民主黨人今天提出針對川普的兩項彈劾罪名，指控川普濫權和妨礙國會調查。

如果預計下週登場的眾院全院表決通過彈劾條款，川普將成為歷來第4位遭到彈劾的美國總統。

民主黨掌控的眾院幾乎確定會通過彈劾條款，由共和黨掌控的參院接手審判，參院審判可能會於明年一月展開。（譯者：陳政一）1081211