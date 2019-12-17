研究：吸電子菸增加肺病風險 但傷害比吸菸少

研究顯示，吸電子菸會大幅提高罹患氣喘、支氣管炎、肺氣腫與慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的風險，電子菸造成的傷害比吸菸低。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據今天公布的一項長期研究報告，吸電子菸會大幅提高罹患氣喘、支氣管炎、肺氣腫與慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的風險，研究也發現電子菸造成的傷害比吸菸低。

法新社報導，這項研究結果刊登於「美國預防醫學期刊」（American Journal of Preventive Medicine），與美國最近爆發50多人死亡的急性肺病疫情無關，後者是與一般加在內含四氫大麻酚（THC）的電子菸產品中的物質有關。THC是會影響精神行為的大麻成分。

加州大學舊金山分校的科學家檢視可公開取得的電子菸與菸草使用習慣追蹤數據，還有2013年到2016年3萬2000多名美國成年人的新肺病診斷資料。

他們發現，吸過或還在吸食電子菸的人，罹患慢性肺病的機率高出1.3倍，而吸菸者的風險增加2.6倍。對於同時抽菸與吸電子菸的人而言，他們罹患肺部疾病的風險增至3倍以上。

加州大學舊金山分校醫學教授葛蘭茲（Stanton Glantz）說：「我們的研究發現是，即使控制了菸草使用與臨床和人口統計資訊，電子菸使用者罹患肺病的機率，還是增加了約1/3。」

電子菸號稱是較安全的選擇，可以取代傳統的菸草，當作協助戒菸的方法，但葛蘭茲接受路透社電話訪問時說：「電子菸號稱無害，其實並非如此。」

他又說：「我們的推論是，電子菸本來就會造成傷害，產生的效應與吸傳統的菸草不同。」

至於吸電子菸是如何造成這類傷害，這份報告沒有供生物學解釋，但引述先前對動物和人類所做的生理學研究報告說，電子菸會抑制免疫系統，提高肺部與壓力有關的蛋白質量。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1081217

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