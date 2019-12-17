更多編輯台推薦新聞：
全球職場性別鴻溝擴大 平權恐得再等257年
國際

全球職場性別鴻溝擴大 平權恐得再等257年

芬蘭新總理被酸售貨小姐 愛沙尼亞總統急滅火
國際

芬蘭新總理被酸售貨小姐 愛沙尼亞總統急滅火

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

研究：吸電子菸增加肺病風險 但傷害比吸菸少

最新更新：2019/12/17 14:37
研究顯示，吸電子菸會大幅提高罹患氣喘、支氣管炎、肺氣腫與慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的風險，電子菸造成的傷害比吸菸低。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
研究顯示，吸電子菸會大幅提高罹患氣喘、支氣管炎、肺氣腫與慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的風險，電子菸造成的傷害比吸菸低。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據今天公布的一項長期研究報告，吸電子菸會大幅提高罹患氣喘、支氣管炎、肺氣腫與慢性阻塞性肺病等慢性肺部疾病的風險，研究也發現電子菸造成的傷害比吸菸低。

法新社報導，這項研究結果刊登於「美國預防醫學期刊」（American Journal of Preventive Medicine），與美國最近爆發50多人死亡的急性肺病疫情無關，後者是與一般加在內含四氫大麻酚（THC）的電子菸產品中的物質有關。THC是會影響精神行為的大麻成分。

加州大學舊金山分校的科學家檢視可公開取得的電子菸與菸草使用習慣追蹤數據，還有2013年到2016年3萬2000多名美國成年人的新肺病診斷資料。

他們發現，吸過或還在吸食電子菸的人，罹患慢性肺病的機率高出1.3倍，而吸菸者的風險增加2.6倍。對於同時抽菸與吸電子菸的人而言，他們罹患肺部疾病的風險增至3倍以上。

加州大學舊金山分校醫學教授葛蘭茲（Stanton Glantz）說：「我們的研究發現是，即使控制了菸草使用與臨床和人口統計資訊，電子菸使用者罹患肺病的機率，還是增加了約1/3。」

電子菸號稱是較安全的選擇，可以取代傳統的菸草，當作協助戒菸的方法，但葛蘭茲接受路透社電話訪問時說：「電子菸號稱無害，其實並非如此。」

他又說：「我們的推論是，電子菸本來就會造成傷害，產生的效應與吸傳統的菸草不同。」

至於吸電子菸是如何造成這類傷害，這份報告沒有供生物學解釋，但引述先前對動物和人類所做的生理學研究報告說，電子菸會抑制免疫系統，提高肺部與壓力有關的蛋白質量。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1081217

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

延伸閱讀
癮君子當心 抽電子菸疑與罹患罕見肺疾有關紐約市議會表決通過 2020年7月禁止加味電子菸報告：電子菸非無害水煙霧 恐損心血管系統電子菸疑似病例再攀升 美疾管中心擴大檢測找元凶
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報