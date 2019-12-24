韓中日工商峰會 文在寅強調捍衛自由貿易秩序

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）南韓總統文在寅今天在中國成都出席第7屆韓中日工商峰會，並以三國經濟合作方向為題演講時強調，韓中日三國應捍衛自由貿易秩序，支持企業活動，不斷實現互利共贏發展。

南韓聯合新聞通訊社指出，以韓中日領導人會議為契機舉行的本屆工商峰會由韓國大韓商工會議所、中國國際貿易促進委員會、日本經濟團體聯合會共同主辦，文在寅、中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三以及三國600多名人士出席會議。

文在寅在演講中表示，在單邊主義和貿易保護主義抬頭、第四次工業革命到來，使得全球價值鏈重組的背景下，韓中日三國應深化經濟合作與交流，為亞太地區的經濟發展攜手合作。

報導指出，文在寅強調，期盼透過推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和自由貿易協定（FTA）維護自由貿易秩序。

文在寅提出，透過降低貿易壁壘、自我創新在全球市場上一路成長，自由貿易是企業互信和降低未來不確定性的安全措施，今年10月，RCEP文本談判結束，再次確認了自由貿易的價值，促進韓中自貿協定的服務和投資後續談判，以及韓中日自貿協定談判取得進展，有望進一步鞏固自由貿易秩序。

文在寅還強調，三國將以互惠共榮的力量打破全球低成長和貿易保護主義的瓶頸，引領第四次工業革命時代，實現共同繁榮開啟新的時代。

擁有巨大市場並扶持尖端技術的中國、傳統技術創新強國日本和資訊通信強國韓國攜手合作的話，三國不僅能實現製造業創新，還能在大數據、人工智慧、醫療保健等新興產業擁有最強大的創新力量。

報導指出，文在寅表示，積極利用各國優勢，扶持迎合第四次工業革命的新產業，克服全球低增長危機，構建「和平與經濟發展」的良性循環關係。韓國計畫透過新南方和新北方政策，打造「以人為本的和平繁榮共同體」，望三國企業人士為此助一臂之力。

文在寅說，中國的一帶一路，日本的印度太平洋構想和韓國的新南方、新北方政策均旨在連接大陸與海洋、實現所有地區的和平與繁榮。和平能推動經濟發展，經濟能推動和平進程，希望整個亞洲能實現和平經濟。

另外，此次峰會發表包含三國合作方向的聯合聲明，具體內容包括，守護自由貿易和促進區域經濟一體化；實現技術主導型合作及創新成長；深化環境領域合作及扶持醫療保健產業。

韓中日三國企業家表示支持世界貿易體系，並希望RCEP儘快獲批准，三國自由貿易協定談判能加速，同時商定加強5G、人工智慧、大數據、物聯網、智慧城市、區塊鏈、環保低碳、新再生能源、醫藥品和保健食品、休閒領域的合作，並呼籲三國政府構建開放、公平、透明的營商環境，支持企業交流合作。（編輯：韋樞）1081224