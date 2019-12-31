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印度不禁止華為參與5G測試 但尚未允賣設備

最新更新：2019/12/31 16:02

（中央社記者康世人新德里31日專電）雖然美國表示關切，印度政府仍決定允許中國華為參與明年初的印度第5代行動通訊技術（5G）測試，但尚未決定是否允許華為出售5G設備給印度電信業。

印度經濟時報（Economic Times）等媒體今天報導，華為昨天向印度政府發出感謝函，華為印度分公司首席執行官陳杰在信中感謝印度政府相信華為，讓華為參與印度5G測試。

經過幾個月的政府內部辯論後，印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）昨天告訴印度媒體，政府沒有限制任何公司參與印度的5G測試，但尚不清楚在開始部署5G技術時，是否允許華為出售5G設備給印度電信業者。

普拉薩的談話，意味包括華為、中興等來自中國的5G電信設備商，都可以參與印度可能在明年1月展開的5G測試。

美國以華為的電信設備可能影響國家安全予以禁止後，澳洲、紐西蘭、日本也紛紛跟進；有媒體報導，歐盟可能也將禁止華為參與5G建設。

美國曾多次向印度說明華為的安全疑慮，希望印度能禁止華為參與印度5G測試與建設。

美國的觀點是中國政府的法律規定，所有中國的企業在有必要情況下，都必須把資料分享給中國政府，這讓外界質疑華為會被迫把電信通話等資料提供給中國政府，引起各國國安疑慮。

但華為則不斷對外表示，所生產的電信設備沒有資訊洩漏等安全疑慮。

印度政府內部分為兩派，一派認為中國是印度潛在敵人，且支持對印度進行跨境恐怖主義的巴基斯坦，使用中國華為將有國安疑慮，應禁止華為等中國廠商參與印度5G測試與建設；另一派則因希望購買便宜設備的印度電信業者遊說，而指出華為的設備沒有安全疑慮。

印度政府目前規劃5G測試在2020年第一季，同年4月底讓廠商競標包括5G在內的頻段，並希望能在2021年正式推出5G服務。（編輯：陳惠珍）1081231

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