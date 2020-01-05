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三星會長李健熙臥病醫院過78歲生日

最新更新：2020/01/05 16:39

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）臥病7年的三星電子會長李健熙將於9日度過78歲生日。綜合財經界消息稱，李健熙的健康狀況並無惡化。

南韓聯合新聞通訊社指出，李健熙2014年5月在家中突發心肌梗塞送醫，次日轉到三星首爾醫院接受疏通血管的心臟支架手術後心肺功能恢復正常，入院9天後從加護病房轉到20樓的VIP病房治療至今。

三星往年曾在李健熙生日之際組織員工祝福早日康復，但2018年起不再舉行慶生活動，預計今年也將低調行事，僅由夫人洪羅喜、副會長李在鎔、新羅酒店代表李富真和三星福利財團理事長李敘顯等家人探病。

報導指出，據悉，李健熙雖仍昏迷不醒，但是自主呼吸無需輔助，且對刺激、接觸、聲音有反應，所以醫生在病房播放音樂，營造病人熟悉的環境，不時用輪椅推他到走廊透氣。

三星集團去年11月1日成立50周年，但正面臨前所未有的嚴峻形勢，李在鎔賄賂案被發回重審，三星生物財務造假和試圖解散工會案也均在審理當中。

另外，據企業經營評價網站CEO SCORE的統計資料，截至2019年12月30日，李健熙的股票資產為17兆6213億韓元（約新台幣4兆5357億元），比2018年增加4兆韓元，連續5年居韓國股市富豪榜之首。（編輯：韋樞）1090105

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