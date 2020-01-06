2019年南韓吸引外商直接投資 年減逾一成

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓產業通商資源部今天表示，2019年外商在南韓直接投資申報額為233億美元，年減逾一成，為歷史第2高，已連續5年超過200億美元；實際到位128億美元，排行歷年第4。

南韓聯合新聞通訊社報導，2018年外商直接投資（申報額）達269億美元，創歷史最高紀錄。以申報額為準，2019年比2018年減少13.3%；實際到位則減少26%。

上半年外商直接投資形勢略顯低迷，下半年出現反彈。這是因為上半年中美貿易矛盾、全球投資需求減少等對外環境不佳，法人稅減免優惠不再，對韓投資心理呈觀望態勢；下半年中央和地方政府利用增加的現金補貼積極吸引外資，促使投資金額上升。

從對韓投資國家來看，美國以申報額為準比2018年增加16.4%，為68.4億美元；實際到位13.5億美元，減少64.6%。歐盟申報額減少20.1%，為71.3億美元；實際到位69.9億美元，增加27.7%。日本申報額增加9.9%，為14.3億美元；實際到位10.3億美元，減少0.6%。中國申報額為9.8億美元，實際到位1.9億美元，分別減少64.2%和76.2%。

從投資類型來看，在韓直接買地建廠的綠地投資申報額為159.1億美元，減少20.5%；實際到位61.1億美元，減少49.3%。併購型投資申報額74.2億美元，實際到位66.7億美元，分別增加7.6%和27.8%。（編輯：馮昭）1090106