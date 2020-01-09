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首頁 / 國際

南韓逾5成企業發春節獎金 平均88萬韓元

最新更新：2020/01/09 11:25

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）韓國就業網站Saramin日前公布針對687家企業調查顯示，55.5%企業會發春節獎金，平均每人約88萬韓元（約新台幣2萬2600元）；送員工禮物以火腿、金槍魚等食品最熱門。

韓國「中央日報」指出，調查顯示，發給春節獎金與企業規模大小有關。發春節獎金的大企業比例為91.4%、中小企業為54.2%、中堅企業只有50%。

調查顯示，關於發獎金的理由，大多受訪企業選擇「為鼓舞員工士氣，增強對公司的認同」（54.3%），依次是「章程中有相關規定」（39.1%）和「為減少員工春節支出的壓力」（9.4%）；另外，只有6%的企業是「因為去年業績較好」之故。

根據統計資料，企業發放春節獎金平均每人約88萬韓元（約新台幣2萬2600元）。其中大企業每人平均134萬韓元（約新台幣3萬4400元），中堅企業118萬韓元（約新台幣3萬300元），中小企業78萬韓元（約新台幣2萬元），不同規模企業發放的獎金明顯存在差距。

不過，調查也有306家企業不發放獎金，理由大多是「禮物代替獎金」（37.9%）、「沒有在節日發獎金的規定」（32.7%）、「財務狀況惡化企業無力發獎金」（25.2%）等。

另外，春節獎金無論是否發放，73.7%的受訪企業都表示會贈送員工春節禮物，其中超過一半企業最想送「火腿、金槍魚等加工食品」。（編輯：王永志）1090109

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