印尼盼外商投資進口替代及能源業 降低對外依賴

印尼總統佐科威9日對返國述職的印尼駐外大使發表談話，要求把心力放在吸引外資的經濟外交，以符合印尼的國家發展需要。（印尼總統府秘書室提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 109年1月9日

（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）印尼總統佐科威今天指出，將爭取外商多投資進口替代業及能源業，3年至4年內降低印尼對外的經濟依賴，未來也將停止出口原煤及棕櫚原油，改出口半成品或成品，提高印尼對外交涉的地位。

印尼派駐各國的131名大使今天在雅加達召開工作會議。印尼總統府發布新聞稿指出，佐科威（Joko Widodo）致詞時，要求駐外大使成為「投資大使」，把7成至8成的心力放在「經濟外交」，以符合印尼的國家發展需要。

佐科威指出，最迫切需要外商投資的是製造進口替代產品的產業，印尼需求的石化產品有85%依賴進口，其次是能源業，因為印尼仍進口大量石油和天然氣。

佐科威要求駐外大使鼓勵具能源研發能力的外商到印尼投資，利用印尼本身的資源，改善貿易逆差及經常帳赤字。

他舉例，印尼富藏煤礦，可發展將煤轉化為二甲醚（DME，甲醚）、液化石油氣（LPG）的產業，或利用椰乾生產航空渦輪發動機燃料，以及將棕櫚原油用於生產混合生質柴油，甚至是百分之百的生質柴油等。

在這些能源產業發展後，佐科威希望印尼未來將不再出口原煤或者棕櫚原油，而是出口相關燃料的半成品甚至是成品，增加印尼對外交涉的地位。

佐科威說，這是重要的財經策略，如果經常帳赤字能轉為盈餘，印尼在財政及經濟就不再依賴他國，國家的發展可以更自主，盼3年至4年內達成目標。（編輯：陳惠珍）1090109