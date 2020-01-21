梅努欽：美中達第2階段協議 關稅可能不會全移除

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）接受華爾街日報（WSJ）專訪時指出，美國與中國若達成第二階段貿易協議。未必會帶來移除全部現有關稅的「爆炸性改變」。

梅努欽表示：「我們可能在進行2A階段協商時，取消部分關稅。我們可以在整個過程中循序漸進。」梅努欽日前曾告訴媒體，第二階段協商可能分為2A、2B、2C等好幾輪協商。

美國總統川普今天在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）年會時則指出，美中關係空前良好。他又說，與中國的第二階段貿易談判很將就會開始，在第二階談判期間，多數關稅將保持不變。

華爾街日報報導，梅努欽也警告義大利及英國，若兩國對Alphabet Inc.旗下的谷歌（Google）以及臉書（Facebook）等科技業者開徵數位稅，將面臨美國的關稅措施。

在梅努欽對兩國發出警告之前，法國已同意暫時延緩課徵數位稅，並向美國保證要避免貿易戰，將談判時程延長至今年底。

梅努欽還提及，川普政府將提出對美國中產階級額外減稅。他表示：「我們正在計畫，很快就會推出。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090121