防堵武漢肺炎 美疾管局要求緊急開放各州篩驗

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）正當美國已出現第2起疑似武漢肺炎病例，美國疾管局今天向美國食藥署要求批准各州可化驗檢體，以加快防疫速度。此外，美國政府高層官員明天也將向聯邦參議員進行相關簡報。

美國德州衛生當局今天在臉書（Facebook）宣布，休士頓西北方布拉左斯郡（Brazos County）出現一名2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疑似病例，血液樣本已送往喬治亞州首府亞特蘭大的美國疾病管制暨預防中心（CDC）總部進行化驗，檢體預計今夜或明晨抵達，結果料在送達後24小時內出爐。

美國疾病管制暨預防中心今天則表示，他們正向美國食品暨藥物管理局（FDA）尋求緊急批准各州可使用疾管局研發的診斷測驗方法，以確認入境美國的中國武漢新型冠狀病毒肺炎病例。

目前美國各州若出現武漢肺炎疑似病例，都必須把檢體送到美國疾管局才能確診。疾管局發言人海恩斯（Benjamin Haynes）表示，若美國食藥署批准疾管局檢測法的緊急使用授權（Emergency Use Authorization），將使各州都能化驗檢體，加快確診速度。

另一方面，美國聯邦參議員的助理告訴路透社，美國衛生及公共服務部、美國疾管局和美國國務院都將派出主管官員，在明天的簡報會上向參議員報告2019新型冠狀病毒肺炎疫情。

德州衛生當局表示，美國本土第2起武漢肺炎疑似病例，是一名從武漢返國的大學生。德州衛生官員威爾克（Eric Wilke）告訴記者，這名學生介於20至30歲，就讀德州農工大學（Texas A&M University），在他入境後幾天，美國機場才在15日開始進行檢疫。

威爾克還說，這名武漢肺炎疑似病例「昨天向當地急診室報到，但主要基於擔憂而非已出現症狀」。這名疑似患者目前持續居家隔離，等待檢體化驗結果出爐。

至於美國本土首例武漢肺炎確診病例，是一名在西雅圖附近持有綠卡的30多歲男性。他近期曾前往武漢，並於19日自行向當局通報後確診。

法新社報導，這名男性據稱目前恢復情況良好，預計不久後將可出院。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090124