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首頁 / 國際

2019南韓人均GDP微降 仍為3萬多美元

最新更新：2020/01/27 11:41

（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）受全球經濟不景氣、半導體業成長乏力、中美貿易摩擦等因素影響，去年南韓人均國內生產毛額（GDP）比前一年減少1500多美元，但仍守住3萬美元大關。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，根據企劃財政部、韓國銀行（南韓中央銀行）、統計廳27日發布的資料估算，南韓2019年人均GDP比2018年減少1555美元，為3萬1791美元。

南韓政府12月公布的「2020年經濟政策方向」預測，南韓2019年國內生產毛額名目增速為1.2%。據此推算，去年名目GDP為1916兆2190億韓元（約1兆6439億美元），再除以統計廳發布的將來人口總數估算值（5170萬9098人）和1美元兌換1165.65韓元的匯率可得出3萬1791美元。

報導說，2014年南韓人均GDP為2萬9242美元，2015年降至2萬8724美元，2017年首度破3萬美元，達到3萬1605美元，2018年增至3萬3346美元。

2019年實質GDP增速為2%，創10年來最低，2019年人均國內生產毛額時隔4年下滑。

「2020年經濟政策方向」預測南韓2020年GDP名目增速為3.4%，以此推算，今年人均GDP有望同比增加1036美元，達到3萬2827美元。

報導說，南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基22日在材料、零組件、設備競爭力委員會會議上說，雖然2019年GDP增速未達到目標，但在國內外環境嚴峻的情況下，守住年成長率2%的心理底線。今年將堅定信心，加倍努力實現全年目標。（編輯：郭中翰）1090127

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