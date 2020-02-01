印度新預算投入農業及基礎建設 刺激經濟成長

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度財政部長希塔拉曼今天向國會提交2020到2021財年政府預算案，提高人民收入、增加購買力是重點目標之一，同時挹注農業、基礎建設等項目，希望刺激經濟成長達6%到6.5%。

這份預算案透過擴大公共支出刺激經濟，國際信評機構穆迪（Moody）檢視後表示，截至2021年底政府財政赤字占國內生產毛額（GDP）的比例，希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）所設定的3.5%目標難以實現。

新財年預算案預測自4月1日開始的2020到2021財年，印度經濟將成長6%到6.5%，但穆迪信評警告，要透過擴大公共支出達到這個成長目標，意味將出現高額財政赤字。

根據希塔拉曼公布的最新財政預算案，農業灌溉、農村發展等項目將挹注2.83兆盧比（約新台幣1.2兆元），並提供農民15兆盧比農業貸款。

印度政府也將致力推動漁業發展，建立500個漁業養殖組織，希望漁業出口在2024到2025財年能達到1兆盧比。

基礎建設也是新年度預算案投資重點，印度將投入1.7兆盧比建設交通運輸基礎設施，包括公路及鐵路興建計畫；政府也將為倉儲業提供資金以彌補資金缺口。

這份預算案也將提供電子業獎勵，鼓勵手機、電子設備、半導體製造和醫療設備製造在印度發展，同時研擬法令允許民營部門在印度建立數據中心園區，並計劃把寬頻網路引進農村，投入預算為600億盧比，力助寬頻服務及設備相關業者在印度發展。

預算案還將投入1230億盧比繼續推動「清潔印度運動」（Swachh Bharat）。

此外，面對印度消費者支出嚴重萎縮的經濟困境，新財年預算案也降低、調整個人所得稅稅率與減免項目，希望藉此增強中產階級購買力。

在印度政府廢鈔、消費與服務稅（GST）及車輛環保政策等實施與配套措施不當、國際油價、巴基斯坦禁航等影響下，導致許多中小企業、旅遊業倒閉與農村經濟破產，加上民眾因收入減少和失業而減少購買力，使得印度經濟成長降到11年以來最低水準。

希塔拉曼強調，印度經濟基本面仍然強勁，通貨膨脹獲得良好控制，這份預算案目標希望增加民眾收入與購買力。（編輯：林憬屏）1090201