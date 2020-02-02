英國歐盟限用華為 諾基亞愛立信能否替補成挑戰

（中央社赫爾辛基2日綜合外電報導）英國和歐洲聯盟（EU）決定對中國5G設備大廠華為實施更嚴格限制。對華為競爭者諾基亞和愛立信而言，這應可帶來絕佳機會。但分析師警告，兩公司可能難以滿足增加的需求。

英國1月28日以安全顧慮為由，對「高風險廠商」參與英國新一代通訊網路建設規定35%的供應上限。這項措施衝擊華為，因華為遭批終究被北京當局控制，儘管華為強烈否認指控。

歐盟隨後也公布指導方針，要求成員國避免依賴「高風險」供應商。不過，布魯塞爾並未直接點名華為，也未明確禁止歐盟國採用華為和其他中國供應商的5G設備。

乍看之下，英國和歐盟宣布的消息，最大受益者似乎是華為的兩大競爭對手諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）。英國分析公司「組裝研究」（Assembly Research）分析師侯威特（Matthew Howett）便表示：「英國電信（BT）估計，換掉華為產品將花費5億英鎊（約新台幣200億元），現在這筆經費一大部分將流向諾基亞和愛立信。」

然而，業界觀察家指出，其他廠商要接下5G設備領先業者華為讓出的市場需求，可能不如想像簡單。

侯威特說：「關於外界認定的華為領導地位，以及諾基亞和愛立信若要在3年內趕上，目前準備程度如何，有必要進行一番討論。究竟這段時間過後，他們能否提供網路營運商所需設備？」

策略分析公司（Strategy Analytics）智慧型手機分析師莫斯頓（Neil Mawston）提醒，若滿足市場需求出現任何困難，歐洲消費者將承擔後果。

他說：「將網路設備排除華為，代表5G成本可能將略為提高，推出服務的時程也會稍微延後。」（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090202