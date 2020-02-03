更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS
兩岸

武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功
運動

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎防疫 幼童曾到中港澳入境14天內禁送托
首頁 / 國際

法第2架撤僑專機返國 機上36人出現武漢肺炎症狀

最新更新：2020/02/03 15:05

（中央社法國艾克斯市2日綜合外電報導）法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）說，從中國起飛的法國撤僑專機今天抵達法國，機上36人出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）症狀。

從病毒發源地中國武漢起飛抵達法國的第2架撤僑專機上總共有254人。2019新型冠狀病毒至今已造成逾360人死亡。

布辛告訴記者，出現症狀的約20人留在法國南部伊斯特瑞（Istres）機場停機坪上，接受進一步篩檢，這些人包括法國和非歐洲國家人士。

衛生部告訴法新社，當局已經對這些人執行篩檢，來確認他們是否感染新型冠狀病毒，結果將於明天出爐。

另外16名出現症狀的外國人士已經飛回他們各自的國家。

第2架撤僑專機上有來自30個不同國籍的人士，其中多為歐洲國家人士。機上65人為法國籍。

根據伊斯特瑞軍方消息人士，共有124名非法國籍人士立刻繼續旅程返回各自的國家。

根據比利時通訊社（Belga News Agency），9名比利時人和3名他們的同伴，以及15名荷蘭公民與他們的2名中國籍同伴，從伊斯特瑞出發抵達布魯塞爾附近一處軍事機場後遭到隔離。

不過布辛對記者說，來自墨西哥、盧安達、巴西和喬治亞的另外60人仍留在法國領土。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴法國廣播電台RTL，部分人士將被隔離14天，其他人如果沒有出現新型冠狀病毒症狀，將獲准回到他們自己的國家。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090203

延伸閱讀
預防冠狀病毒感染 韓國發布武漢為2級旅遊警示

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報