法第2架撤僑專機返國 機上36人出現武漢肺炎症狀

（中央社法國艾克斯市2日綜合外電報導）法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）說，從中國起飛的法國撤僑專機今天抵達法國，機上36人出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）症狀。

從病毒發源地中國武漢起飛抵達法國的第2架撤僑專機上總共有254人。2019新型冠狀病毒至今已造成逾360人死亡。

布辛告訴記者，出現症狀的約20人留在法國南部伊斯特瑞（Istres）機場停機坪上，接受進一步篩檢，這些人包括法國和非歐洲國家人士。

衛生部告訴法新社，當局已經對這些人執行篩檢，來確認他們是否感染新型冠狀病毒，結果將於明天出爐。

另外16名出現症狀的外國人士已經飛回他們各自的國家。

第2架撤僑專機上有來自30個不同國籍的人士，其中多為歐洲國家人士。機上65人為法國籍。

根據伊斯特瑞軍方消息人士，共有124名非法國籍人士立刻繼續旅程返回各自的國家。

根據比利時通訊社（Belga News Agency），9名比利時人和3名他們的同伴，以及15名荷蘭公民與他們的2名中國籍同伴，從伊斯特瑞出發抵達布魯塞爾附近一處軍事機場後遭到隔離。

不過布辛對記者說，來自墨西哥、盧安達、巴西和喬治亞的另外60人仍留在法國領土。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴法國廣播電台RTL，部分人士將被隔離14天，其他人如果沒有出現新型冠狀病毒症狀，將獲准回到他們自己的國家。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090203