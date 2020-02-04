武漢肺炎衝擊 新加坡國際航空會議取消

（中央社新加坡4日綜合外電報導）中國致命的新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）掀起全球的衛生恐慌，原訂下週在新加坡航空展前夕舉行的一個大型國際航空會議已經取消。

法新社報導，新加坡航展是亞洲最大規模的航空展，雖然航展仍將按表定於2月11日至16日舉行，但許多來自中國的參展商已撤展。

原訂要在這場國際航空領導人峰會上發表講話者，包括國際民航組織（ICAO）以及國際航空運輸協會（IATA）的高層官員。

峰會主辦單位Experia Events發表聲明說：「本屆航展活動之一的2020新加坡航空展航空領導人峰會，今年將不予舉行。如此一來，許多參與應對新型冠狀病毒疫情的航空界高層，就可以專注於應付病毒帶來的各種緊急情況。」

武漢肺炎疫情爆發後，由於多個國家推出旅遊限制措施，包括對來自中國的人士祭出禁令，航空業成為最受衝擊的行業之一。

IATA表示，亞太區的航空公司在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間損失約60億美元（新台幣約1828億元），而這次武漢肺炎疫情帶來的損失可能更多。

兩年一度的新加坡航空展在2018年吸引了全球5.4萬名的參展商。（譯者：陳家倫/核稿：陳亦偉）1090204