防口罩囤積或大量外流 韓國祭重罰改通關流程

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基今天開會決定，向國外發送1000片以上口罩和消毒液或價值超過200萬韓元時，簡易通關流程將轉為正式通關流程。如囤積居奇，則判刑或罰金。

南韓聯合新聞通訊社指出，洪楠基主持經濟部會部長級會議兼經濟活力對策會議時表示，將簡易通關流程轉為正式通關流程，提前防範口罩等防疫物品大量外流。在通關時，如果發現疑似囤積居奇的行為，海關將採取法律措施。

韓國政府今天起也實施「關於禁止衛生口罩和消毒液囤積居奇行為的通告」，違反者將被判處2年以下有期徒刑或5000萬韓元（約合新台幣127萬元）以下的罰款。

韓國政府將組建警察廳和關稅廳（海關）參與的聯合打擊小組，嚴厲打擊囤積口罩和消毒液的行為。

報導指出，洪楠基就關稅表示，為幫助因中國工廠停產而導致材料供應受影響的企業，將實施24小時通關支援體系，並透過延長關稅繳納期限、分期納稅、退稅當天處理等各種關稅優惠制度幫助企業正常經營。

洪楠基還說，今後將聽取意見瞭解各行業困難，制定和實施針對旅遊、汽車等各行業的支援方案，以及對工商業者、個體戶的金融援助方案。（編輯：陳永昌）1090205