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首頁 / 國際

疑載中國遊客染武漢肺炎 泰司機：不怨恨中國人

最新更新：2020/02/05 20:41
泰國首起境內感染武漢肺炎的病例是一名泰國計程車司機，他可能是因為載送中國遊客而被感染。這名司機康復後5日現身表示，他不怨恨中國人。（泰國公共衛生部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 109年2月5日
泰國首起境內感染武漢肺炎的病例是一名泰國計程車司機，他可能是因為載送中國遊客而被感染。這名司機康復後5日現身表示，他不怨恨中國人。（泰國公共衛生部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 109年2月5日

（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國首起境內感染武漢肺炎的病例是一名泰國計程車司機，他疑似因為載送中國遊客而被感染。這名司機康復後今天現身表示，他不怨恨中國人，也希望在武漢的人繼續努力。

這位司機是泰國公共衛生部1月31日宣布的第一起泰國境內感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，各界研判他是因為載到中國遊客而感染武漢肺炎。

這名50歲的司機在1月28日確診後入院治療，副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天舉行記者會表示，這名司機已經痊癒，並邀請司機到記者會中現身說法。

公共衛生部沒有提供這名司機的名字，這名司機在記者會中呼籲大眾，只要一有感冒症狀，就要立刻就醫，他也呼籲其他計程車司機工作時一定要戴上口罩，最好也提供口罩給乘客。

雖然可能因載送中國遊客而感染武漢肺炎，但這位司機表示，他並不怨恨中國人，「大家在世界上都是一家人」，而且這些觀光客讓他有收入，可以養活他的家庭，他恢復工作後仍會繼續接送觀光客。

這名司機也表示，他在被隔離期間看新聞時，心裡送上對武漢的支持，希望那裡的人繼續努力下去。

截至今天為止，泰國共有25起確診病例，其中9人已經康復出院，16人仍在醫院治療中。而泰國昨天晚間完成首批撤僑任務，從武漢載回138人，其中有4人出現生病症狀，目前仍在確認是否為武漢肺炎。（編輯：林憬屏）1090205

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