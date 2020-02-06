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武漢肺炎／寶瓶星號明返抵基隆 若有人確診全員留船隔離14天
首頁 / 國際

倘若武漢肺炎疫情不止 印尼旅遊業估損失逾千億

最新更新：2020/02/06 21:43

（中央社雅加達6日綜合外電報導）印尼觀光部長維斯努塔瑪今天表示，如果2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）出現最糟情況，打亂了一整年陸客來訪，印尼將損失40億美元（約新台幣1200億元）觀光收益。

路透社報導，峇里旅遊局（Bali Tourism Board）表示，遊客趨之若鶩的峇里島截至1月底已經取消約1萬筆預訂。

印尼觀光及創意經濟部長維斯努塔瑪（Wishnutama Kusubandio）在記者會上表示：「印尼去年總計有200萬人次中國旅客到訪，人均花費約1400美元。」

他指出：「加上來自其他國家的觀光客也呈現不利趨勢，這項損失甚至會更顯著，我們將會損失高達40億美元。」

維斯努塔瑪還說，雖然武漢肺炎存在一些不確定性，他仍推估一整年的表現，因為通常現在就會開始零星湧入的暑假預訂迄今都不多。

印尼當局指出，儘管旅遊業受疫情衝擊，但由於旅遊業對印尼經濟貢獻相對較小，預期印尼整體經濟僅會受到些微衝擊。

世界旅遊觀光協會（WTTC）指出，觀光旅遊僅占印尼2018年國內生產毛額（GDP）的6%。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090206

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