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武漢肺炎／寶瓶星號明返抵基隆 若有人確診全員留船隔離14天
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印度從武漢撤離645人 病毒檢測皆呈陰性

最新更新：2020/02/06 21:47

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度衛生與家庭福利部今天聲明，印度政府從中國湖北省武漢撤離的645人，經2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）檢測後都呈現陰性。

衛生與家庭福利部聲明表示，截至6日已對1265個航班的13萬8750名旅客進行2019新型冠狀病毒篩檢，迄今沒有發現新病例。

聲明說，當局也對以專機從武漢撤離的645人進行新型冠狀病毒檢測，都呈現陰性。

聲明也說，印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research）網絡實驗室也對510個檢體進行新型冠狀病毒檢測，除3個樣本呈陽性外，其他樣本都呈陰性，3名呈陽性的病患臨床症狀穩定。

衛生與家庭福利部綜合疾病監控計畫（Integrated Disease Surveillance Programme）正在對32個省與中央直轄區的6558人進行社區監視與聯繫追蹤。

印度4日確診3起武漢肺炎病例，病患全部隔離觀察。迄今沒有新增病例。衛生與家庭福利部表示，3名病患病情穩定，正密切隔離監控中。

印度衛生服務總局（Directorate General of Health Services）6日主持召開第4次聯合監測小組會議，討論各種防疫、檢疫技術問題，包括對來自中國、沒有症狀旅客進行追蹤。

衛生與家庭福利部與中央部會及所有省、中央直轄區協調，採取適當措施管理印度的新型冠狀病毒，包括宣布撤銷5日之前簽發給中國旅客的所有簽證，但這份撤銷令不適用於台灣、香港和澳門旅客。

印度政府宣布，1月15日及其後到過中國的其他國家公民不得從海、陸、空入境印度。（編輯：郭中翰）1090206

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