疫情衝擊歐洲與中國會展業 延後或取消前景不明

（中央社記者林育立柏林9日專電）受武漢肺炎疫情影響，歐洲各大商展的參觀人數顯著減少；歐洲會展公司在中國舉辦的展覽甚至被迫取消或延後，隨後是否再舉辦仍不明朗，會展相關產業受到不小的衝擊。

通訊業最權威的巴塞隆納全球行動通訊大會（MWC）即將在24日揭幕，樂金（LG）和愛立信（Ericsson）兩大廠已宣布將缺席。愛立信表示，選擇退出的原因是即便風險很低，無法保證員工和參觀者的健康和安全。

中國近年成為歐洲各大商展的主要參展國，德國的商展一年多達1.7萬家廠商來自中國，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）造成的恐懼已經衝擊商展主辦單位以及旅館、計程車、餐廳等相關產業。

商報（Handelsblatt）報導，上週落幕的紐倫堡玩具展會場比過去空蕩許多，主辦單位統計只有6萬3500位買主參展，比前一年少了3400人。

上週在科隆舉辦的國際甜點展，儘管主辦單位科隆國際商展公司（Koelnmesse）在會場準備了消毒設備，來自中國的買主仍比往年少了3成。

目前歐洲往返中國的多數航班已經中斷，影響中國廠商到歐洲參展的意願。不過，在中國舉行的商展受疫情衝擊更大，法蘭克福展覽公司（Messe Frankfurt）和科隆國際商展公司未來幾週預計在廣州、深圳、北京和胡志明市主辦的商展，全數被迫取消或延期。

德國的展覽公司在中國十分活躍，每年在中國主辦多達90場商展。由於疫情不明朗，加上廠商參展意願不明，展覽延期後是否還會舉辦仍有變數。（編輯：韋樞）1090210