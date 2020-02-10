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首頁 / 國際

中國境外武漢肺炎人傳人 確診例恐僅是冰山一角

最新更新：2020/02/10 19:38

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞警告，目前所見被不曾去過中國的人傳染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診案例，可能只是「冰山一角」。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）作上述評論後，世衛組織率領的國際專家小組今天也飛往中國，準備幫忙協調各方行動因應疫情。到目前為止，中國大陸武漢肺炎確診人數已逾4萬人，奪走超過900人性命。

譚德塞昨天推文表示：「已有若干＃2019nCoV持續從無中國旅遊史人士向外散播的相關案例。」

「偵測到少數案例，可能代表其他國家境內的傳染情形更為普遍。簡言之，我們看到的可能只是冰山一角。」

儘管2019新型冠狀病毒在中國境外的散播速度看似緩慢，譚德塞警告，病毒可能會加速擴散。

他說：「我們的目標還是圍堵，但所有國家都必須利用圍堵戰略所創造的機會之窗，替病毒可能到來預作準備。」

目前中國大陸以外已有將近30個國家地區傳出武漢肺炎確診案例，總數超過350例。菲律賓和香港各有1人因武漢肺炎死亡。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090210

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