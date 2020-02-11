川普稱疫情4月消失 醫學專家勸對武漢肺炎保持警惕

美國總統川普（圖）10日表示，他預期2019新型冠狀病毒疫情將在4月份消失後，醫學專家力勸他對新冠病毒在美國引發的危險保持警惕。（中央社檔案照片）

（中央社西雅圖/華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他預期2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情將在4月份消失後，醫學專家力勸他對新冠病毒在美國引發的危險保持警惕。

英國「獨立報」（Independent）報導，時值中國農曆新年假期結束，民眾重返工作崗位之際，世界衛生組織（WHO）警告俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒疫情擴散恐如「星火燎原」。不過川普宣稱，美國情況良好。

川普在白宮與各州州長見面時說：「大致上，高氣溫會殺死這類病毒。」

他又說：「許多人認為4月回暖後，疫情將會消失。我們目前情況良好，雖然有11到12例，但狀態還不錯。」

法新社報導，川普稱讚中國和中國國家主席習近平大力防止疫情擴散。

他說：「兩晚前，我與習主席進行長時間對話。一般而言，4月間的高氣溫將消滅這類病毒，他對此非常有信心。這是件好事。」

不過，川普的預測與美國高級衛生官員慎重評論疫情發展相互矛盾。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）7日告訴記者說：「問題是我們並不了解（這個疾病），任何臆測都不明智，因為實際上還有太多未知。」

他表示，在「最佳情況」下，中國將控制疫情，阻止病毒跨境擴散。

但他也說，中國在控制疫情方面可能失利，即便成功，病毒也可能蔓延到沒有資源循線找到帶原者和隔離新病患的國家。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）1月31日刊出一篇研究警告，即使中國湖北省武漢市這個爆發地的疫情4月開始趨緩，下半年仍可能在全球升溫。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090211