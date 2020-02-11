世衛警告武漢肺炎恐星火燎原 最新疫情發展一覽

世界衛生組織10日表示，2019新型冠狀病毒在沒有去過中國的民眾間擴散，可能將成為「引發燎原大火的小火花」，人類必不得讓疫情失控。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）世界衛生組織今天表示，2019新型冠狀病毒在沒有去過中國的民眾間擴散，可能將成為「引發燎原大火的小火花」，人類必不得讓疫情失控。以下是路透社整理的最新疫情發展。

●世界衛生組織（WHO）今天表示，除了中國外，另有24個國家有319例確診，包括一例死亡病例，而路透社根據官方報告統計，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）擴散到至少27個國家與領土，有超過330人感染。中國大陸境外有兩起死亡病例。

●在中國大陸各地，民眾放完延長的農曆新年假期後，逐漸回到工作崗位。根據中國國家衛生健康委員會，截至10日24時，中國有4萬2638例確診、1016例死亡。

截自11日上午8時，中國武漢肺炎確診人數42638人，死亡1016人。（中央社製圖）

●台灣通報確診18例，今天擴大旅遊限制，宣布港澳人士暫緩來台。台灣稍早禁止中國大陸民眾入境，也禁止國際郵輪靠岸。

●世衛表示，新型冠狀病毒在沒有去過中國的民眾間擴散開來，可能將成為「引發燎原大火的小火花」，人類必不得讓疫情失控。

●世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，由世衛醫學專家組成的先遣團隊今天抵達中國，將協助調查疫情。

●中國外交部表示，截至10日上午，中國有27名外籍人士確診感染新型冠狀病毒，其中兩人不治，分別為一名美國人與一名日本人。

●中國國家媒體今天報導，中國將加快供應對新型冠狀病毒出現臨床效果的藥物。

●載著3700名乘客與船員的鑽石公主號郵輪，依舊隔離在日本橫濱港。船長說，日本在鑽石公主號郵輪船上進行採檢，今天證實至少新增65例，確診病例累計來到135例。

鑽石公主號遊輪上10日傳出又新增約60人感染武漢肺炎，船上群聚感染人數總計已達約130人。（檔案照片／共同社提供）

●英國今天通報病例從4例倍增到8例，宣布新型冠狀病毒對公共衛生構成嚴重且立即的威脅。英國航空公司（British Airways）取消所有飛往中國大陸的航班直到3月底。

●在中國各地，除了上海與重慶，廣東、安徽、浙江、黑龍江、江蘇、山東、河北、江西與內蒙古等省分與地區的學校也將關閉到2月底。

●法國衛生官員說，中國境外的最新病患包括待在阿爾卑斯山上薩瓦省（Haute-Savoie）山莊的一群英國公民，令人擔憂感染疫情將在歐洲各地進一步擴散。

●由於擔憂中國工廠關閉對供應鏈產生的影響，歐洲股市下挫。

●中國說，截至8日下午，共安排718.5億人民幣的資金防疫。

●香港8日對所有來自中國大陸的民眾，或過去14天曾待在中國大陸的民眾實施兩週隔離措施。馬來西亞擴大對中國旅客實施的禁令。

●法國表示，除非有「緊急」理由，否則不建議前往中國。義大利要求來自中國的孩童停課兩週。

台灣企業在中國各省市工廠復工情況依地方政策及疫情有所不同。晶圓代工廠台積電、聯電維持排班生產，鴻海因配合各地政府防疫要求，鄭州廠獲准復工，並爭取深圳廠復工。圖為富士康鄭州廠區。（中新社提供）

●消息人士說，蘋果公司（Apple Inc.）最大iPhone製造商鴻海集團獲准在中國東部城市鄭州復工，但只有10%的人力能回到工作崗位。鴻海獲准11日起可在南部城市深圳恢復部分生產。

●國際貨幣基金（International Monetary Fund）官員說，持續蔓延的新型冠狀病毒疫情恐打擊日本經濟，影響觀光業、零售業與出口。加拿大說，這波疫情將衝擊觀光業與石油業。

●在當局正式承認出現2019新型冠狀病毒疫情前，最先提出警訊的中國醫師李文亮上週因感染新型冠狀病毒病逝。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1090211