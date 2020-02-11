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香港康美樓疑爆武漢肺炎群聚感染 可能糞管傳播

最新更新：2020/02/11 11:04
香港11日晚間撤離康美樓34層所有的「07」室的住戶，有病徵的送到醫院，沒有病微的送到檢疫中心暫住，以便工程師檢查單位的排氣管是否有問題。（中新社提供）
香港11日晚間撤離康美樓34層所有的「07」室的住戶，有病徵的送到醫院，沒有病微的送到檢疫中心暫住，以便工程師檢查單位的排氣管是否有問題。（中新社提供）

（中央社記者張謙香港11日電）香港同一公屋不同單位的兩名居民昨天確診感染武漢肺炎後，相關居民遭緊急疏散隔離。專家不排除病毒透過大樓排糞氣管傳播，但強調不會是當年SARS在淘大花園傳播的翻版。

2003年初，嚴重急性呼吸道症侯群（SARS）在港爆發，九龍大型住宅區淘大花園的「災情」十分嚴重，其E座出現300多人集體感染。當時專家判斷，病毒是由排糞管等管道傳播。

政府衛生部門今天凌晨公布，本地昨晚再有3人確診感染新型冠狀病毒，其中兩人住在青衣長康邨康美樓，首名75歲男患者於1月30日發病，他曾隱瞞到過大陸；另一名是62歲女患者。

據公布，男患者居於高層，女患者居於低層，兩人的住所相距10層，但門牌同屬「07」單位。為此，醫學專家不排除病毒由首位患者的住所排糞管傳播病毒，原因是同一門牌的單位連接同一排糞管、化糞池。

專家檢查後發現，女患者家裡的排糞管連接的一條排氣管接到室內，但沒有密封，不排除病毒經由排糞管傳到女患者家中，再經沒有密封的氣管排出。

這宗個案令人擔心長康邨會否重演當年SARS在淘大花園E座傳播的情況。

港大傳染病學講座教授袁國勇今早在電台節目上說，有理由擔心這起事件透過空氣傳染，但也不排除其他傳播方式，即飛沫或接觸。

當局為了安全起見，昨晚已撤離康美樓34層所有的「07」室的住戶，有病徵的送到醫院，沒有病微的送到檢疫中心暫住，以便工程師檢查單位的排氣管是否有問題。

袁國勇說，他視察過康美樓大多數單位，發現排氣管都有水隔著，可以肯定康美樓事件不會是淘大花園E座的翻版，居民不用擔心。（編輯：楊昇儒）1090211

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