武漢肺炎中國已811死 超越SARS全球死亡人數

據中國官方9日通報，截至8日午夜，新型冠狀病毒肺炎累計死亡病例已達811例，超越2003年SARS全球死亡人數。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）

（中央社台北9日電）據中國官方今天通報，截至8日午夜，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）累計死亡病例已達811例，超越2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）全球死亡人數。目前確診病例仍有3萬3738例。

SARS現蹤於2002年11月至2003年9月，當時全球病例數為8096例，總共造成774人死亡。

中國國家衛生健康委員會官方網站9日早上通報，2月8日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2656例，其中湖北省占2147例。

8日新增重症病例87例，湖北占52例，新增死亡病例89例，湖北占81例；新增疑似病例3916例，當中湖北占2067例。新增治癒出院600例，解除醫學觀察的密切接觸者3萬1124人。

截至8日午夜，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團目前有確診病例3萬3738例，其中重症病例6188例；累計死亡病例811例，累計報告確診病例3萬7198例，現有疑似病例2萬8942例，累計治癒出院病例則有2649例。

目前累計追蹤到密切接觸者3萬71905人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬8183人。

據通報，香港特別行政區累計確診26例，包含死亡1例；澳門特別行政區確診10例。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1090209