武漢肺炎輕症患者轉危重 專家：炎症風暴所致

（中央社台北8日電）截至7日，武漢肺炎在中國各地已造成722例死亡，其中有些患者初期症狀較輕，之後卻演變成危重。專家說，病情急轉直下是因為「炎症風暴」導致多重器官功能衰竭，這正是許多病患的死因。

據中國政府統計分析，俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，死亡病例多半為高齡以及原本就有慢性病的患者，但是昨天去世的武漢中心醫院醫生李文亮只有34歲，而香港的一例死亡病例則為39歲男子。

綜合浙江都市快報等陸媒報導，上海市中山醫院重症醫學科副主任鍾鳴表示，有些新冠肺炎病人早期發病並不兇險，但後期會突然加速，病人很快進入一種多重器官功能衰竭的狀態，「是一種炎症的風暴」。

鍾鳴說，一旦進入炎症風暴狀態，「我們的治療很難把它拉回來」。

鍾鳴在武漢肺炎疫情爆發後進駐武漢金銀潭醫院。金銀潭是武漢第一批定點收治醫院，也是武漢肺炎危重症患者的主要選擇之一。

據指出，金銀潭醫院目前擁有相對較多的葉克膜（ECMO）設備，但並非所有危重病人用葉克膜就能挽回生命，很多患者是死於肺部之外的多重器官衰竭。

河南省首批支援湖北省的醫療隊醫療組組長、鄭州大學第二附屬醫院呼吸內科副主任周正表示，新冠肺炎有個特點，就是有些病人可能頭兩天病情較輕，但是第三天或者後期突然加重，這可能與病人感染和炎症風暴有關。

他說，炎症風暴就是病人的感染激活了身體的免疫細胞，造成免疫細胞過度的損傷。正常的免疫是保護，過度的免疫是損傷，不但導致肺的損害，還會引起腎臟、肝臟或是心肌等器官的損害。

周正舉例說，人體被感染後，白血球和淋巴球會殺死病灶部位的病毒和細菌，期間會釋放一種炎症介質，「適度的釋放是正常，過度的釋放後，不僅殺死了病毒、細菌，也對正常的細胞造成損害」。

周正說，炎症風暴發生後，病人的病情往往急轉直下，很快都會出現神志不清、呼吸加快，隨後血氧飽和度會下降，甚至出現凝血功能障礙，少尿、無尿，轉氨酶升高，不僅是肺，各個臟器都會發生衰竭，這也是不少新冠肺炎病人、特別是老年人致死和病死率高的原因。（編輯：周慧盈/朱建陵）1090208