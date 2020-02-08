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美日武漢肺炎死亡首例 均在武漢不治
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

美日武漢肺炎死亡首例 均在武漢不治

最新更新：2020/02/08 14:15
武漢肺炎疫情延燒，美國、日本各一名公民染病在武漢不治。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
武漢肺炎疫情延燒，美國、日本各一名公民染病在武漢不治。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社北京8日綜合外電報導）美國大使館今天表示，一名美國公民在中國湖北省武漢市死於2019新型冠狀病毒，這應是第一起美國人感染武漢肺炎死亡病例。目前武漢肺炎死亡案例都集中在中國（已知723例），香港及菲律賓各一例。

「紐約時報」報導，這名美國公民是在6日過世，目前沒有太多資訊可取得。美國駐北京大使館說，此人年約60歲。

大使館發言人向法新社表示：「我們可以證實，一名確診感染新型冠狀病毒的60歲美國公民，2月6日在中國武漢市的醫院過世。」發言人沒有透露此人的性別。

發言人說：「我們向失去親人的家屬致上最誠摯的慰問。基於對死者家屬隱私的尊重，我們不會再發表評論。」

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，在中國造成700多人喪命，3萬4000多人確診。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090208

日男子疑染新型冠狀病毒 病逝武漢醫院

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本外務省今天表示，一名60多歲在武漢的日本男子疑似感染新型冠狀病毒，住院幾天後因為重度肺炎死亡。這可能成為日本人因武漢肺炎死亡首例。（編輯：周永捷）1090208

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