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武漢肺炎中國累計1016死 湖北確診破3萬
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武漢肺炎中國累計1016死 湖北確診破3萬

最新更新：2020/02/11 09:28
截自11日上午8時，中國武漢肺炎確診人數42638人，死亡1016人。（中央社製圖）
截自11日上午8時，中國武漢肺炎確診人數42638人，死亡1016人。（中央社製圖）

（中央社台北11日電）中國大陸武漢肺炎疫情迄今未見轉折，根據官方最新通報，截至10日午夜，大陸31個省市區累計新型冠狀病毒肺炎死亡病例已破千，來到1016例；湖北省確診人數突破3萬，已達3萬1728例。

中國國家衛生健康委員會官網11日早上通報，2月10日，武漢肺炎大陸31省市區新增確診2478例（湖北2097例），新增死亡病例108例（湖北103例，北京、天津、黑龍江、安徽、河南各1例），新增疑似病例3536例（湖北1814例）。

防疫資訊

據通報，10日新增治癒出院病例716例（湖北427例），解除醫學觀察的密切接觸者2萬6724人。

截至2月10日午夜，大陸現有確診病例3萬7626例（其中重症病例7333例），累計治癒出院病例3996例（浙江核減1例），累計死亡病例1016例，累計確診病例4萬2638例（浙江核減12例，江西核增1例），現有疑似病例2萬1675例。

據湖北省衛健委官網今早通報，截至10日午夜，湖北累計確診病例已突破3萬，來到3萬1728例；累計死亡974例。

據通報，截至10日午夜，湖北死亡率10日上揚至3.07%（9日為2.94%），死亡率前3名依序是武漢市4.05%；天門市3.83%；潛江市3.33%。

據通報，大陸目前累計追蹤到密切接觸者已達42萬8438人，尚在醫學觀察的密切接觸者還有18萬7728人。

通報指出，香港特別行政區累計確診病例42例（死亡1例）。澳門特別行政區10例（治癒出院1例），已連續6天沒有新增。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090211

根據官方最新通報，中國大陸武漢肺炎疫情，截至10日午夜，大陸31個省市區累計死亡病例已破千，來到1016例，湖北省確診人數突破3萬。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）
根據官方最新通報，中國大陸武漢肺炎疫情，截至10日午夜，大陸31個省市區累計死亡病例已破千，來到1016例，湖北省確診人數突破3萬。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）
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