更多編輯台推薦新聞：
給妻子的生日禮成14天考驗 鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒
國際

給妻子的生日禮成14天考驗 鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
南韓指台灣有武漢肺炎社區感染 外交部：事實不符促更正
首頁 / 國際

勞僱關係再陷緊張 Google人資主管下台

最新更新：2020/02/11 18:13

（中央社舊金山11日綜合外電報導）在勞僱關係屢傳緊張之際，美國網路巨擎谷歌（Google）今天證實，該公司人力資源主管諾頓（Eileen Naughton）辭去了她作為「人力營運副總裁」的職務。

Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中表示：「我們感謝諾頓所做的一切，並且期待她在Google的新頁。」

根據皮查伊，在諾頓擔任谷歌人資主管期間，Google增加了逾7萬名僱員。諾頓表示，她將與皮查伊及財務長波拉特（Ruth Porat）合作物色她的接任人選。

諾頓說：「在經歷這6年職涯之旅，從倫敦開始，如今在舊金山，我的丈夫與我已決定回到紐約家中，更接近我們的家人。」

近年來，Google屢次發生職員反對高層的決定，擾亂了職場氛圍，他們反對的決定從Google與美軍簽訂合約，到Google為中國量身打造搜索引擎不等。

去年11月，Google曾因為違反資料安全政策為由開除了4名員工，但Google被控在報復他們籌組工會，引起其他員工群情激憤。

在過去，Google一度被視為矽谷的自由典範，但如今卻捲入諸多爭議。Google開除上述4人之舉，加深了員工及管理階層間的緊張關係。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1090211

延伸閱讀
Google母公司Alphabet市值破兆美元Google廣告業務濫用市場優勢 遭法國罰50億Google+新漏洞暴露個資 2019年4月提早收攤

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報