勞僱關係再陷緊張 Google人資主管下台

（中央社舊金山11日綜合外電報導）在勞僱關係屢傳緊張之際，美國網路巨擎谷歌（Google）今天證實，該公司人力資源主管諾頓（Eileen Naughton）辭去了她作為「人力營運副總裁」的職務。

Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中表示：「我們感謝諾頓所做的一切，並且期待她在Google的新頁。」

根據皮查伊，在諾頓擔任谷歌人資主管期間，Google增加了逾7萬名僱員。諾頓表示，她將與皮查伊及財務長波拉特（Ruth Porat）合作物色她的接任人選。

諾頓說：「在經歷這6年職涯之旅，從倫敦開始，如今在舊金山，我的丈夫與我已決定回到紐約家中，更接近我們的家人。」

近年來，Google屢次發生職員反對高層的決定，擾亂了職場氛圍，他們反對的決定從Google與美軍簽訂合約，到Google為中國量身打造搜索引擎不等。

去年11月，Google曾因為違反資料安全政策為由開除了4名員工，但Google被控在報復他們籌組工會，引起其他員工群情激憤。

在過去，Google一度被視為矽谷的自由典範，但如今卻捲入諸多爭議。Google開除上述4人之舉，加深了員工及管理階層間的緊張關係。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1090211