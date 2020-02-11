世衛武漢肺炎論壇 專家共探病毒傳播和疫苗議題

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天首度就2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，在瑞士日內瓦召開大型論壇。在這次兩天會議中，約400位與會科學家將探討病毒傳播途徑和疫苗等議題。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在論壇開幕時說：「目前有99%的病例都出現在中國，對中國而言仍是非常緊急的事件，但也對世界其他地方構成非常嚴重威脅。」

「現在最重要的事情就是阻止疫情、拯救人命。有你們支持，我們能夠辦到。」

這場論壇的參與者包括透過視訊參加會議的台灣和中國大陸專家，與會人士也將討論病毒源頭。據信這種新型病毒源自於蝙蝠，然後透過蛇類或穿山甲等中間宿主傳給人類。

中國去年12月31日首度通報湖北省武漢市出現27起起因不明的肺炎病例。至今這種病毒已造成破千人死亡、超過4.2萬人確診感染，疫情擴散至大約25個國家。

世衛已宣布這波疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。本週世衛並派出先遣小組前往中國，進行跨國調查這波疫情的任務。

目前尚無特別治療方法或疫苗可對付新型冠狀病毒。世衛已多次敦促各國分享資料，好深入研究這種疾病。

譚德塞今天在論壇上表示：「關於分享樣本與病毒基因序列方面，這麼做尤其正確。為打敗這波疫情，我們必須依循公平公正原則，開放並合理地分享。」

譚德塞還說，他希望科學家能同意一份讓研究人員與捐助者步調一致的路線圖。

世衛表示，將運用「研發藍圖」（R&D Blueprint），好讓疾病流行期間能快速推展研發工作。

目前澳洲、英國、中國、法國、德國與美國的多個團隊都在競相開發疫苗。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）一個科學家團隊本週表示，他們相信本身已成為首個進行動物試驗的團隊，在老鼠身上測試可能疫苗。

目前研發疫苗的行動是由流行病防範創新聯盟（CEPI）帶頭領導。這個聯盟是在西非爆發奪走逾1.1萬人性命的伊波拉（Ebola）疫情後，於2017年創立，旨在為昂貴的生技研究提供資金。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090211