武漢肺炎疫情 鍾南山估本月達高峰4月結束

（中央社廣州11日綜合外電報導）俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情蔓延，中國傳染病學專家鍾南山今天就擴及全球的疫情提出最新評估指出，疫情將於本月在中國達到高峰，可能4月就會結束。

現年83歲的鍾南山接受路透社大約90分鐘專訪，說明當前最新情勢，談到最先示警疫情卻受懲戒、上週身故的醫師李文亮，不禁老淚縱橫。鍾南山因2003年成功遏止嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）而聲名大噪。

由於部分地區的新增病例已減少，他對疫情很快就會趨緩感到樂觀。

根據數學模型、病毒蔓延近況與政府防疫作為的綜合評估預測，他說，疫情在本月中下旬進入高峰期，隨後來到平穩期，然後遞減。

鍾南山在廣州醫科大學附屬第一醫院表示：「我希望這波疫情或這起事件可以在4月結束。」這所醫院目前收容11名2019新型冠狀病毒的患者。

鍾南山說：「我們不明白為何病毒傳染力這麼強，這是個很棘手的問題。」SARS爆發期間，鍾南山曾協助識別中國緊急應變體系的缺失。

對於中國當局採取史無前例的封城及限制傳播途徑，他肯定政府部門下令武漢封城。鍾南山曾說，武漢市並沒有在初期控制病毒蔓延。

他表示：「武漢市政府與當地的衛生部門對此應負起一些責任，他們先前的防疫沒做好。」

武漢市政府因嚴厲對付揭發疫情的已故醫師李文亮，而招致輿論斥責。元月初李文亮示警時，卻被警方以「散布謠言」予以懲戒。

鍾南山拭淚指出：「大多數的民眾認為他是中國的英雄，我以他為榮，他在12月底告訴民眾真相，然後就去世了。」

李文亮辭世後，其他數以百計的醫師都想要說明真相，如今政府也對此加以鼓勵，鍾南山表示：「我們的確必須傾聽。」

對於這個致命的病毒，他坦承，仍有諸多之處待釐清，像是這種冠狀病毒是如何感染患者的、是否可以透過糞便傳播，以及所謂的「超級傳播者」是否導致疫情擴散。

截至目前為止，中國的數據顯示，患病復原率相當低，確診患者中康復出院的不到10%。

對於是否要戴口罩，他說，在非感染地區不見得一定要戴，美國和其他國家禁止中國人入境是過度的反應。他還說，似乎兒童較不易受感染。

鍾南山指出，全球性、無關政治的合作至關重要。他說：「我認為，也許我們應該更緊密，特別是我們醫療從業人員和科學家，進行更多的合作。我們只是在因應這種疾病，與政治無關。」（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1090211