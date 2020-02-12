受累武漢肺炎零件短缺 通用南韓生產線部分停工

（中央社首爾12日綜合外電報導）美國最大汽車製造商通用汽車公司（General Motors）供應鏈受到中國爆發的武漢肺炎疫情影響而中斷，通用汽車南韓分支今天宣布下週部分生產線暫停運作。

疫情爆發至今，已經造成中國各地逾1100人死亡，確診病例破4萬4000例，疫情擴散20餘國，全球已進入公共衛生緊急狀態。世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

中國是全球最大商品出口國，當局已延長春節假期，並實施移動限制措施，試圖將疫情控制住，此舉已打亂包括汽車製造業在內所需零組件的供應。

通用汽車代表告訴法新社，由於來自中國的零件短缺，通用韓國公司（GM Korea）富平廠區兩條組裝線中的一條本月17、18日將暫時關閉；這條組裝線每年可以生產40多萬輛汽車。

通用韓國公司重度仰賴中國提供連結汽車內部複雜電子零件的線束。

不過通用韓國表示，由於中國方面「正在復工」，因此製造作業停工2天後可以立刻「恢復正常」。

日本汽車大廠日產（Nissan）本週稍早表示公司將自14日起暫停九州廠的生產作業到17日，同樣也是因為中國零件供應短缺。

世界第5大汽車製造商南韓現代汽車公司（Hyundai Motor）和旗下起亞汽車（Kia）上週也宣布暫停蔚山廠區的生產作業。

現代汽車透過聲明表示，本週將「逐步」恢復汽車生產作業，但恢復情形還是端看零件供應狀況。現代汽車並沒有提供全面復工的確切日期。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1090212