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伏德風和記與TPG合併 澳洲法院認無壟斷之虞

最新更新：2020/02/13 13:30

（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲法院今天判決，電訊商澳洲伏德風和記和TPG電信（TPG Telecom）的百億美元併購案不會威脅到公平競爭。法院這項判決將為兩家公司的合併掃除障礙。

澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）先前阻擋兩家公司這項150億澳元（約100億美元）合併案。

澳洲電訊業目前由澳洲電信公司（Telstra Corp.）、澳星（Optus）和澳洲伏德風和記（Vodafone Hutchison Australia）排名前三的大公司所主宰，TPG名列第4大。而在合併計畫中，將由伏德風和記取得多數股分。

ACCC表示，委員會認為在目前澳洲電訊業集約化市場中，較小的TPG電信可望扮演一家「具創新與顛覆性」的行動電話供應商。但伏德風和記對ACCC提起訴訟。

聯邦法院法官密道頓（John Middleton）在今天作出對伏德風和記有利的判決。

澳洲廣播公司（ABC）引述密道頓指出，法院認為這項併購「不影響、或不太可能有妨害公平競爭的效果...併購案可以進行」。

澳洲伏德風和記執行長貝羅耶塔（Inaki Berroeta）表示，與TPG合併可提升公司的網路載量，並加速計劃中5G網路的推出。

法新社報導，除非股東反對，或是ACCC提起上訴而暫停合併進程，併購案預期在2020年中完成。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1090213

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