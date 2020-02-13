武漢肺炎新增8確診病例 新加坡出現5感染群

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天新增8起確診病例，病例總數達58起，目前共有5個感染群，新增病例中有5起與神召會恩典堂有關，2起與實里達航空嶺工地感染群有關。

新加坡迄今有5個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。

根據新加坡衛生部公告，與實里達航空嶺工地有關確診病例都是孟加拉籍外籍勞工，其他的確診患者是新加坡公民。他們近期內都沒有赴中國。

今天確診的其中一名37歲孟加拉籍外籍勞工，持有工作准證，均與稍早確診的2名病患共同在實里達航空嶺工地工作，另一名30歲的孟加拉籍外籍勞工也與實里達航空嶺工地有關。兩人同樣在國家傳染病中心隔離治療。

神召會恩典堂感染群則新增5起確診病例，其中包括曾到神召會恩典堂位於東陵路與武吉巴督教堂工作的48歲新加坡公民，他於4日出現症狀後3度就醫後確診。

另一名54歲新加坡籍的新加坡國立大學教授也遭確診，10日出現症狀後就未和同學與學生交流，多數時間在家中，他昨天赴國家傳染病中心後被隔離。其他3名確診病患也在國家傳染病中心隔離治療。

新加坡今天新增的病患，也包括一名昨天遭確診的星展集團職員的家屬。

新加坡目前累計病例總數達58起，其中15人康復出院，7人病危，43人隔離治療。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：張佑之）1090213