越南武漢肺炎確診16例 累計11人出院

（中央社河內18日專電）越南4名確診感染2019年冠狀病毒疾病的患者經過隔離治療，檢體呈陰性後今天獲准出院，至今共11人治癒出院。13日越南共有16起確診病例，境內5天未出現新病例，目前仍累計16例。

越南1月下旬出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診首例，至今累計確診病例16例，先後在胡志明市、中部清化省（Thanh Hoa）、河內市與永福省（Vinh Phuc）發現與隔離治療。

16例中，北部永福省共有11例確診病患，6人來自永福省平川縣（Binh Xuyen）山雷村（Son Loi），省內其餘患者也被山雷村的病患傳染。因此越南政府13日決定封鎖這個村莊，防範疫情蔓延擴大。

「越南網」新聞網站今天報導，河內市的熱帶疾病醫院上午舉行2例武漢肺炎確診病例治癒出院儀式，病患包括從中國武漢市返國後確診感染的29歲男子以及因與他接觸而感染的55歲女子。

此外，永福省2名在當地縣級醫院隔離治療的病患經2次檢體對冠狀病毒疾病呈現陰性，健康情況穩定，今天下午也獲准出院。

報導說，越南累計有16起確診病例，至今已有11人治癒出院，在其餘5個病例中，有2人第一次採樣送檢呈現陰性，另外3人正積極治療中，健康情況都穩定。

由於慶和省和清化省分別歷經30天和23天沒發現新增病例，越南預防武漢肺炎疫情指導委員會允許當地政府按照規定（最後病患治癒滿28天且沒發現新增病例）準備公布疫情已受控制。（編輯：郭中翰）1090218