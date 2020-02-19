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武漢肺炎／鑽石公主號解除隔離 5台人下午1時出關下船
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／鑽石公主號解除隔離 5台人下午1時出關下船

最新更新：2020/02/19 11:25
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，駐日代表謝長廷上午抵達橫濱碼頭，準備迎接國人下船。（駐日代表處提供）中央社台北傳真 109年2月19日
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，駐日代表謝長廷上午抵達橫濱碼頭，準備迎接國人下船。（駐日代表處提供）中央社台北傳真 109年2月19日

（中央社台北19日電）爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪今天解除隔離，駐日代表謝長廷已抵達橫濱迎接國人。船上5名台灣旅客下午1時左右將會下船，將在衛福部疾病管制署人員指揮下送往事先安排好的飯店休息。

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。船上目前共有18名台籍乘客、2名台籍工作人員。另外有4名台籍乘客已確診，下船送醫治療中。

台灣預計在21或22日派出包機前往日本接回國人。

日方今天安排首批500名船上乘客陸續下船，日本時間上午10時30分（台灣時間上午9時30分）開始進行，首批會先以無確診的老人為主。

謝長廷和駐日副代表蔡明耀、駐日本橫濱辦事處處長張淑玲等人上午10時抵達橫濱碼頭，準備迎接今日可下船的國人。

鑽石公主號至19日已有542個武漢肺炎確診病例。（中央社製圖）
鑽石公主號至19日已有542個武漢肺炎確診病例。（中央社製圖）

謝長廷表示，目前有幾個國家都派專機接回鑽石公主號上的國民，但因條件不同而時間有差別。如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個檢驗陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

謝長廷指出，如果只接回確定陰性的旅客，要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間較拖。

他說：「我們為了減少風險，嚴格限定檢驗陰性反應的旅客。目前香港等可能都是分批，日本旅客最多已經一部分下船。我們今天預計有5人左右可以下船。」

駐日代表處表示，今天約有500位乘客下船，其中有5位國人，預計下午1時至2時左右會下船。代表處接到國人後，將在衛福部疾病管制署人員防疫指揮下，送往事先安排好的飯店休息。（編輯：周永捷）1090219

爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，駐日本橫濱辦事處官員等人上午抵達橫濱碼頭，準備迎接可下船的國人。（駐日代表處提供）中央社台北傳真 109年2月19日
爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪19日解除隔離，駐日本橫濱辦事處官員等人上午抵達橫濱碼頭，準備迎接可下船的國人。（駐日代表處提供）中央社台北傳真 109年2月19日
鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港防疫隔離14天期滿，檢測結果為陰性的數以百計乘客19日起便可下船。（共同社提供）
鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港防疫隔離14天期滿，檢測結果為陰性的數以百計乘客19日起便可下船。（共同社提供）
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