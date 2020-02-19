武漢肺炎／傳染病學教授登鑽石公主號爆料 日本政府反駁

影片來源：kentaro iwata

（中央社東京19日綜合外電報導）專長傳染病學的日本神戶大學教授岩田健太郎日前登上鑽石公主號，下船後錄製影片對外說，「（船上）可說一片混亂」；日本政府今天出面反駁說，已最大限度採取預防感染對策。

日本朝日新聞報導，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪，截至18日已確認船上3700多名旅客及船組員中，有542人確診；由於確診感染武漢肺炎人員在過去一段時間持續增加，國際上也有聲音認為船上防疫對策並不完備。

岩田健太郎日前登上鑽石公主號後錄製一段影片，直指船上環境「非常悲慘的狀態，打從心裡覺得恐怖」、「（船上）可說一片混亂」，認為船上防止感染的對策不充分，相關發言引發關注，合計日文版及英文版影片，僅半天時間點閱率就破50萬次。

岩田發言強調，影片中談到的內容都跟神戶大學等所屬單位無關，「是我個人看法」。

負責鑽石公主號檢疫工作的日本政府厚生勞動省反駁岩田的說法。厚生勞動副大臣橋本岳今天透過推特（Twitter）表示，在他完全不知情的情況下，一名醫師進入檢疫中的船艙內，「負責現場的是我，卻不知道此事」。

橋本岳談到岩田宣稱的內容說，很多專家在船內外協助他們的檢疫工作，只是在厚生勞動省也有職員確診感染的情況下，「也不能說我們能完全掌控」。

厚生勞動省一名官員說，「說我們沒有專家，剩外行人在負責預防感染工作的說法與事實有誤」；船上每天都有熟知傳染病的醫師與護理師在現場工作，也接受與傳染病有關的學會指導等。

至於被指說船上沒有區隔安全區及危險區，這名官員表示，要把船上空間做成像醫院那樣建築物有明顯區隔的構造，是有其限度的；他們在負責讓確診患者下船時，為了不讓其他人出現在走廊，也是下了一番工夫。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官菅義偉說，2月5日以來都徹底要求船組員配戴口罩、勤洗手、用酒精消毒等防止感染的對策；如果有船組員確診，同房的船組員也必須在房內待命，日本政府致力採取了避免擴大感染的因應對策。

至於岩田說船內沒有區隔出危險區及安全區，菅義偉指出，政府已經最大限度採取預防感染的對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090219

岩田健太郎小檔案 出生於日本島根縣

1997年畢業於島根醫科大學

曾在千葉縣龜田綜合病院服務

2008年起任職於神戶大學研究所醫學系研究科暨醫學部微生物感染症學講座感染治療學領域教授、神戶大學都市安全研究中心感染症風險溝通領域教授

