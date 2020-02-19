鑽石公主號海上隔離失控 日本專家：最大失策

（中央社東京19日綜合外電報導）鑽石公主號郵輪傳出武漢肺炎確診案例後停泊日本外海，日本政府卻處置不當，導致感染擴散。其海上隔離鬆散、篩檢緩慢，備受爭議，批評排山倒海而來。

「鑽石公主號」（Diamond Princess）1名乘客對俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）呈陽性反應後，3711名乘客2月5日起在橫濱外海進行隔離。乘客平時待在船艙，只能短暫到甲板透氣，上甲板須戴口罩和手套，彼此保持距離。

但很快就有人懷疑這些措施是否有效。數日內，就有數十人診斷染上病毒，截至昨天，已通報542例確診。

雖然乘客平常只能待在船艙，有時卻會看到陽台房型的乘客沒戴口罩和鄰居聊天。

船員未接受隔離，工作場所、生活空間和廁所都是共用，與乘客互動時也只簡單戴著口罩和手套，至少有兩名政府官員到船上工作時感染病毒。

神戶大學傳染病學教授岩田健太郎抨擊船上隔離政策是「最大失策，大錯特錯」。

他告訴法新社，：「非常可能發生了二次感染。」

但日本官員捍衛海上隔離作法，世界衛生組織（WHO）前西太平洋地區主任尾身茂就說，這對減少感染「非常有效」。

他告訴記者：「我們認為，多數感染都是在隔離措施開始前就已發生。」

但外國政府似乎無法接受這套說詞，紛紛自船上撤離公民。美國已撤離300多人，澳洲、英國、加拿大和香港也都計畫撤離公民。

世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）承認，鑽石公主號上的「傳染比預期多更多」；此外，由於篩檢緩慢，要確定感染是從何時開始，更是難上加難。

日本表示檢驗能力有限，卻等了好幾天才請求民間機構協助，且一直要到隔離結束的前一天，才完成對所有乘客的篩檢。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090219