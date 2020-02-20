與中國頻繁商旅 研究：埃及南非等染疫風險高

（中央社巴黎19日綜合外電報導）­英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今天公布研究報告指出，由於與中國頻繁的旅行與貿易往來，非洲國家埃及、阿爾及利亞與南非是感染武漢肺炎的高度風險國家。

埃及衛生部上週宣布，境內出現第一起武漢肺炎確診病例，為非洲首例，患者是一名外國人，但沒有透露國籍。

報告指出，所幸埃及、阿爾及利亞與南非在非洲國家中，擁有最完善的醫療衛生系統。報告也提到，其他國家如奈及利亞、衣索比亞、蘇丹、安哥拉、坦尚尼亞、迦納與肯亞等，在檢測與處理境外移入病例方面，都需要支援協助。

這項結論是來自於一項模型研究，評估非洲國家對武漢肺炎的易受感染度、防疫整備能力，以及由中國傳入病例的可能性。

阿爾及利亞、衣索比亞、南非與奈及利亞，都在世界衛生組織（WHO）所列的13個高風險國家當中，原因是這些國家直接與中國接觸，並且頻繁到中國旅行。

中國是非洲首要商業夥伴，兩地之間有大量的旅行往來。

但是報告警告，一些非洲國家根本沒有資源，包括病床、隔離檢疫設施等。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1090220