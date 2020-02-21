美官員：武漢肺炎不會改變中國增購美商品承諾

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國高階官員今天表示，儘管快速蔓延的武漢肺炎疫情持續延燒，美國政府預期中國仍將履行承諾，根據雙方在一月簽署的貿易協議，購買更多美國商品。

路透社報導，美國財政部官員說，現在要準確預測這種病毒對全球的經濟影響還為時過早，但基本情況是，中國第一季經濟成長將下滑，接著急劇反彈。這名要求匿名的官員說，假如疫情進一步惡化，影響可能更加嚴峻。

國際貨幣基金（IMF）本週說，這種流行性疾病已經傷害中國經濟成長，假如擴散至其他國家，恐令今年原已預期「高度脆弱」的全球經濟復甦進展受阻。

詢及美中第一階段貿易協議是否會因武漢肺炎疫情出現變動時，這名官員告訴記者：「現階段，我們不預期第一階段協議的實施出現任何變化…我們仍期望他們兌現承諾，但這已經過了一段時間了。」

根據本月生效的協議，中國承諾在2020年增購770億美元的美國商品，並在2021年前增加到1230億美元。

專家對中國能否履行這番承諾抱持懷疑態度，但經常作為中國政府喉舌的「環球時報」今天報導，儘管天然氣供應過剩，中國仍可能向美國採購1000萬噸的美國液化天然氣。

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）22日和23日將在沙烏地阿拉伯首都利雅德，與20國集團（G20）的財政官員與央行總裁，商討武漢肺炎造成的經濟衝擊。

中國昨天表示，受到疫情影響，不會派遣央行與財政部高階官員出席會議。不過財政部官員說，較低階官員將代表北京與會。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1090221