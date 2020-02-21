烏克蘭民眾憂染武漢肺炎 阻擋撤僑車隊爆衝突

（中央社烏克蘭哈爾科夫20日綜合外電報導）烏克蘭當局計劃在中部一間醫院隔離從中國撤離的僑民，當地數十位居民今天因擔憂武漢肺炎疫情擴散，與警方在醫院外頭爆發衝突。

烏克蘭總理岡察魯克（Oleksiy Goncharuk）在推特上表示，他正「緊急」趕往中部波塔瓦（Poltava）地區的新桑扎里（Novi Sanzhary）舒緩緊張情勢。

基輔當局今天上午從中國撤離70多位烏克蘭公民及外籍人士。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）敦促國民展現團結的一面，並謹記「我們都是人」。

官方計劃讓撤中僑民在新桑扎里隔離14天，不過當地居民擔憂武漢肺炎會因此擴散到鎮上。

數十名示威者甚至在官員還未確認安置僑民的地點前，就占據一條靠近當地醫院的道路。美聯社報導，部分抗議群眾還對僑民車隊丟石頭，砸碎其中一輛車的窗戶，但似乎無人受傷。

當地居民米凱伊克（Maksym Mykhailyk）告訴法新社，當局在醫院附近加強戒備，調派數百名武裝警察和一輛裝甲運兵車。

當地警方表示，他們試圖淨空道路，讓載著撤離僑民的巴士通過，但一些示威者試圖擋路，雙方爆發短暫衝突。警方聲明說有9名警察和1位平民送醫，10多名抗議群眾遭逮捕。

烏克蘭內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）為了緩解緊張情勢而抵達現場，但傍晚時分出現更多衝突。

烏克蘭目前為止並未出現武漢肺炎確診病例。這波疫情爆發後，中國現在累積7萬5000多例確診病例，並有2200多人喪命，其他29個國家和地區合計有1000多例確診病例。

中國湖北省武漢市是俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫區中心。一架搭載從武漢撤離的45名烏克蘭人和27名外籍人士客機今天上午飛抵烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090221