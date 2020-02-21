德智庫：全球經濟恐重現雷曼時刻 危及中國穩定

（中央社記者林育立柏林21日專電）新型冠狀病毒對經濟的影響正逐漸浮現，德國知名智庫警告，全球經濟恐重現雷曼時刻，並危及中國的政治穩定。

基爾世界經濟研究所（IfW）所長費爾伯邁爾（Gabriel Felbermayr）表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）已超越美中貿易戰和英國脫歐，成為當前全球經濟的最大威脅，德國、南韓、台灣、日本、美國的製造業都可能被拖累。

他接受商報（Handelsblatt）專訪時指出，由於工業生產瀕臨衰退和貿易總額萎縮，全球經濟的動能原本就疲軟，疫情突然出現，讓出口導向的國家特別容易受到打擊。目前汽車製造業、物流業和原物料市場已經可以看到影響，第一季前要結束衝擊幾乎不可能。

這次疫情也讓中國政府陷入治理危機。費爾伯邁爾說，經濟持續增長是中國政治穩定的前提，目前看來，中共是否能兌現承諾令人懷疑。如果成長遲緩甚至萎縮，將大幅限制北京的決策空間，東部沿海富裕地區可能出現類似香港的示威，危及政權的穩定。

費爾伯邁爾認為，疫情發展至今，暴露出全球貿易體系的脆弱，新型冠狀病毒恐怕是「雷曼時刻」，也就是說從今以後，中國的高度成長和穩定的供應鏈再也不理所當然。

他強調，光意識到這點，影響就很深遠。2008年美國雷曼兄弟銀行申請破產保護，不只是造成全球流動性緊縮的問題而已，也改變了經營思維，企業從此更重視自有資金和減少債務，影響到現在還能感受得到。（編輯：王永志）1090221