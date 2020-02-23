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武漢肺炎釀5死 伊朗關閉學校與文化中心

最新更新：2020/02/23 09:38

（中央社德黑蘭22日綜合外電報導）武漢肺炎在伊朗爆發，在這個伊斯蘭國家已有5人因此喪命，是遠東地區以外，死亡人數最多的地方。伊朗今天下令，關閉學校、大學和文化中心。

在伊朗通報10起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增病例，且其中1人已經死亡之際，當局下達了關閉這些場所的命令。

自武漢肺炎2019年12月爆發以來，在疫情中心中國已通報2345人死亡，在中國以外的地區共有17人因此喪命。

伊朗19日首度傳出武漢肺炎病例，當時有關當局宣稱，在首都德黑蘭以南什葉派聖城科姆（Qom），武漢肺炎奪走2名老人的性命。這是中東地區首次出現武漢肺炎死亡病例。

伊朗21日又宣布另外兩起武漢肺炎死亡病例。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）今天告訴國營電視台說：「我們新增10個武漢肺炎確診病例。」

他並說：「很不幸，其中1人已經過世。」

他指出，10名確診病例中，有8人在科姆就醫，另外2人在德黑蘭就診，但未說明死亡病例發生在何處。

至此，伊朗的武漢肺炎確診人數累積達到28人。

根據官方數據，伊朗武漢肺炎確診病例中，有近18%的患者死亡，比中國的逾3%，高出許多。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090223

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