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梅努欽：美中貿易協議暫不受武漢肺炎嚴重衝擊

最新更新：2020/02/24 22:09

（中央社利雅德23日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天表示，他目前不預期武漢肺炎疫情會對美中第一階段貿易協議帶來重大衝擊，且美方仍預料中國會履行承諾。但隨著更多數據出爐，他承認情況也可能改變。

梅努欽（Steven Mnuchin）今晚接受路透社專訪，針對他稱為「人間悲劇」的武漢肺炎疫情可能對全球經濟或企業供應鏈決策造成的衝擊，他提醒勿太快下結論。

梅努欽還說，雖然中國目前正專注抗疫，但華府仍預期北京會遵守貿易協議承諾，購買更多美國產品與服務。

他表示：「我不預期（武漢肺炎）會對第一階段貿易協議有任何深遠影響。根據我們手上所有資訊和目前疫情狀況，我不預期（衝擊）會很大。」

不過梅努欽也說：「隨著情勢發展，情況當然可能改變。由於未來還有更多關於疫情傳播速度的數據將出爐，接下來幾週我們將能做出更準確的評估。」

梅努欽還坦言，疫情恐令美中開始更深入貿易談判及達成第二階段貿易協議的時間延後，但他暫時還不擔心這點。

梅努欽表示：「如果我們在（美國總統）大選前取得對的協議，那很棒；如果在選後取得，那也很棒。無論哪種情況，我們都不覺得有任何壓力。」

美國總統大選將於11月3日舉行，現任總統川普正尋求連任。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090224

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