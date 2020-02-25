伊朗衛生次長武漢肺炎中鏢 前一天還對記者簡報

（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）伊朗武漢肺炎疫情發展迅猛。據伊朗衛生部顧問瓦哈布札德指出，曾就防疫工作對記者進行簡報的副部長哈利其經檢測後，對武漢肺炎病毒呈現陽性反應。

伊朗衛生與醫學教育部長顧問瓦哈布札德（Alireza Vahabzadeh）今天推文說：「站在最前線對抗新型冠狀病毒的衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）先生，新型冠狀病毒檢測結果為陽性。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，主持新型冠狀病毒因應工作的哈利其，昨天在政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）也出席的記者會中有咳嗽和流汗。

伊朗什葉派聖城科姆（Qom）一名議員表示，疫情源頭的科姆（Qom）已有50人死於武漢肺炎，並指控政府掩蓋真相，哈利其在昨天的記者會中對此予以否認。他當時矢言，若議員提出的數字為真，他將會「辭職」。

伊朗疫情近日突然急劇惡化，當局今天表示，境內新增34起確診病例，死亡數增加3例，使得累計病例數來到95例、15死。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）已擴散到中國以外30餘國。去年12月最早在中國武漢出現的新型冠狀病毒引發的肺炎全球累計已有逾8萬起確診病例，造成逾2600人死亡，死亡病例大部分發生在中國。（編輯：馮昭）1090225