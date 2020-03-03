大邱武漢肺炎檢測 擴大採檢一般市民

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國新天地教會大邱分會爆發武漢肺炎群聚感染，政府今天表示，出現疑似症狀的教友已全數完成採檢，考量到一般市民確診率升高，即日起擴大對一般市民的檢測。

中央災難安全對策本部今天表示，新天地教會大邱分會出現疑似2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）症狀的教友已全部完成採檢，考量到非教友的一般民眾確診率已達到一定比例，現在開始擴大針對一般民眾的採檢量能。

中央災難安全對策本部指出，就目前狀況判斷，找出屬於一般民眾的確診患者，並加強收治，是當前重要工作。同時衛生當局也會持續監督正在居家隔離的新天地教友，針對出現類似症狀或高危險群進行採檢。

中央災難安全對策本部目前也正與大邱市府商議作法，將會擴大採檢診所及針對弱勢族群家訪採檢的規模。

根據韓聯社報導，新天地教會大邱分會9000多名教友中，出現類似症狀的1300多人都已完成採檢，其他教友正陸續接受採檢，截至2日為止，已有5000多人採檢，其中約2300人確診，尚未採檢者將會延長居家隔離時間。

大邱一般市民近一週約有1.1萬人採檢，其中1300多人已確診。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090303