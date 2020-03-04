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法蘭克福車展成絕響 德國車展明年移師慕尼黑

最新更新：2020/03/04 08:14

（中央社記者林育立柏林3日專電）擁有近70年歷史的歐洲最大車展法蘭克福車展即將成為絕響。主辦單位今天宣布明年起將移師慕尼黑，轉型成交通服務的平台。

原名國際汽車展覽會（Internationale Automobil-Ausstellung，一般縮寫為IAA）的法蘭克福車展1951年起舉辦。隨著戰後西德工業復甦，法蘭克福車展規模愈來愈大，全盛時期2007年訪客將近一百萬人，可說是全球汽車產業的年度盛會。

不過，近年來網路行銷盛行，加上展覽期間旅館費用高昂，參展效益大不如前，許多車廠開始打退堂鼓。

每兩年舉辦一次的法蘭克福車展，在2017年還有80萬人參觀，到了去年的上一屆銳減到僅剩56萬人，日本和法國車廠紛紛缺席，僅在封閉的展覽館內展出最新款轎車的傳統車展概念有必要調整。

主辦單位德國汽車工業協會（VDA）表示，明年起在慕尼黑的展覽，將從車展轉型成交通服務的平台，除了汽車本身，還將展出智慧交通、串連車輛和行動網路的車聯網及永續的交通解決方案。屆時展覽將不再只限於展覽館內，而是在慕尼黑全城各地舉行。（編輯：王永志）1090304

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