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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎疫情全球擴散 歐洲中東非洲疫情一次看

最新更新：2020/03/04 10:47
阿拉伯聯合大公國3日宣布新增6例武漢肺炎確診。圖為阿聯民眾配戴口罩。（安納杜魯新聞社提供）
阿拉伯聯合大公國3日宣布新增6例武漢肺炎確診。圖為阿聯民眾配戴口罩。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速擴散全球，各國政府擔心爆發大流行，紛紛建立管制措施。（延伸閱讀：日本武漢肺炎達千例 韓國新增516確診累計5328例

防疫資訊

根據路透社統計，截至今天，全球確診病例已突破9萬大關，其中逾8萬例都在中國，中國境外有77個國家和地區傳出確診，以下是武漢肺炎全球疫情最新發展整理：

●瑞典新增9例 風險評估調升

歐洲疫情方面，瑞典公共衛生局今天說，瑞典新增9例確診，全國確診病例數達到24例。

瑞典廣播電台報導，瑞典絕大多數的確診病例來源都可追溯到義大利。

衛生當局昨天將瑞典國內疫情擴散風險評估從「低」調升至「中」，境外移入以及瑞典公民海外遭感染的風險從「高」擴大到「非常高」。

北歐航空公司（SAS）今天宣布暫停飛往歐洲疫情最嚴重國家義大利北部的班機，原因是因為飛往當地的需求銳減。

●愛爾蘭新增1例 女性患者曾赴義大利

愛爾蘭衛生部今天宣布，當局已經證實出現第2例武漢肺炎個案，案主是東部一名日前曾去過義大利的女性。

衛生部首席醫療官員霍洛翰（Tony Holohan）在新聞簡報中表示：「今天我們證實愛爾蘭新增一名2019年冠狀病毒疾病個案，案主是我國東部一名女性，從義大利北部旅行回來。」

●阿拉伯聯合大公國新增6例 自由車賽喊卡

中東方面，阿拉伯聯合大公國今天宣布新增6例武漢肺炎確診例，與一項中途取消的自由車賽事有關，2名俄羅斯人、2名義大利人、1名德國人和1名哥倫比亞人遭到感染。

阿拉伯聯合大公國自由車巡迴賽（UAE Tour）在一支參賽車隊的2名義大利員工驗出病毒陽性反應後，2月27日宣布取消。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）引述衛生部說法，證實新增6例確診，使得全國通報確診病例來到27例。

●塞內加爾新增1例 撒哈拉以南非洲確診數達3例

西非國家塞內加爾衛生部今天通報第2例武漢肺炎個案，案主上週從法國飛到塞內加爾，病毒採檢結果呈陽性，使得撒哈拉以南非洲確診例增為3例。

今天新增的這名患者是來自巴黎近郊薩爾塞勒（Sarcelles）的80歲老翁，他於2月29日抵達塞國，3月2日自行前往首都達卡（Dakar）醫院就醫。

衛生部在聲明中表示，老翁臨床狀態穩定，正在盡全力調查曾與他接觸過的人。不過，聲明中並沒有提供進一步細節。

塞國昨天確診首例武漢肺炎病例，奈及利亞上週確診另一名病例。

●北非阿爾及利亞新增3例 總確診數8例

阿爾及利亞衛生部今天說，國內新增3例武漢肺炎病例，使得檢出病毒陽性反應總數來到8人。

衛生部透過聲明表示，這8人包括來自同一家族的7名阿爾及利亞人與一名義大利人。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090304

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