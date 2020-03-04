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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

中國武漢肺炎再添38死 新增確診119人

最新更新：2020/03/04 10:25

（中央社台北4日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月3日，武漢肺炎新增死亡病例38例，累計死亡2981人；新增確診病例119例，累計確診8萬270例。

通報顯示，湖北省以外的中國大陸地區3日新增死亡病例1人，新增確診4例。

據通報，3月3日，大陸31個省市區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。

3日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。

截至3月3日午夜，大陸31個省市區現有確診病例2萬7433例（其中重症病例6416例），累計治癒出院病例4萬9856例，累計死亡病例2981例，累計報告確診病例8萬270例，現有疑似病例520例。累計追蹤到密切接觸者66萬6397人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬6432人。

其中，湖北新增確診病例115例（武漢114例），新增治癒出院病例2389例（武漢1859例），新增死亡病例37例（武漢31例）；現有確診病例2萬5905例（武漢2萬2368例），其中重症病例6232例（武漢5723例）。

湖北累計治癒出院病例3萬8556例（武漢2萬4890例），累計死亡病例2871例（武漢2282例），累計確診病例6萬7332例（武漢4萬9540例）。新增疑似病例52例（武漢43例），現有疑似病例340例（武漢234例）。

據通報，截至3月3日午夜，香港特別行政區累計確診病例100例（出院37例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090304

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