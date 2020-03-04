中國武漢肺炎再添38死 新增確診119人

（中央社台北4日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月3日，武漢肺炎新增死亡病例38例，累計死亡2981人；新增確診病例119例，累計確診8萬270例。

通報顯示，湖北省以外的中國大陸地區3日新增死亡病例1人，新增確診4例。

據通報，3月3日，大陸31個省市區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。

3日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。

截至3月3日午夜，大陸31個省市區現有確診病例2萬7433例（其中重症病例6416例），累計治癒出院病例4萬9856例，累計死亡病例2981例，累計報告確診病例8萬270例，現有疑似病例520例。累計追蹤到密切接觸者66萬6397人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬6432人。

其中，湖北新增確診病例115例（武漢114例），新增治癒出院病例2389例（武漢1859例），新增死亡病例37例（武漢31例）；現有確診病例2萬5905例（武漢2萬2368例），其中重症病例6232例（武漢5723例）。

湖北累計治癒出院病例3萬8556例（武漢2萬4890例），累計死亡病例2871例（武漢2282例），累計確診病例6萬7332例（武漢4萬9540例）。新增疑似病例52例（武漢43例），現有疑似病例340例（武漢234例）。

據通報，截至3月3日午夜，香港特別行政區累計確診病例100例（出院37例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090304