美國防部簡報示警 武漢肺炎恐30天內全球大流行

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）美國媒體「新聞週刊」取得的美國國防部參謀首長聯席會議每日情報摘要指出，武漢肺炎可能在未來30天內成為全球大流行傳染病，美國國防部已制定應變計畫因應。

根據「新聞週刊」（Newsweek）取得的參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）每日情報摘要指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）將在未來30天內在全球蔓延，美國國家醫學情報中心（National Center for Medical Intelligence）也提出大流行風險警示。

隨著武漢肺炎疫情在全球持續蔓延，報導指出，分布全球的美國國防部人員面臨的風險也不斷增加，駐韓美軍日前就有一名現年23歲的官兵確診，他的妻子也呈現陽性反應。

報導引述美國國防部高階官員的話指出，國防部擔憂武漢肺炎對任務準備的影響，還得考慮已經暴露於病毒下的美軍官兵返國時無意中將病毒帶回美國境內的風險。

美國國防部發言人麥克斯威爾（Jessica Maxwell）表示，國防部已經制定應變計畫，正採取措施展開教育訓練，包括文職、軍職人員及其家庭成員與基地社區人員，以防堵疫情大規模爆發，各地司令部指揮官也將根據當地情況對部隊發布具體指令。

目前美國已經禁止現役軍人、國防部文官與承包商前往中國以及韓國特定區域，駐韓美軍也被禁止參加非必要的活動，包括購物或是去酒吧、電影院與餐館吃飯。

稍早前美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，美軍太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）發布指示，要求從太平洋地區國家出發的海軍軍艦在駛入另一個港口前，必須在海上隔離至少14天，以監控船上軍人是否出現任何病徵。（編輯：陳永昌）1090303